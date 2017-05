Het aangroeien en dooien van het ijs maakt deel uit van een jaarlijkse cyclus, en kleine schommelingen in de hoeveelheid zee-ijs zijn normaal. Maar sinds de vroege jaren 70 hebben wetenschappers een constant verlies aan zee-ijs vastgesteld zowel op de Noordpool als op de Zuidpool.

Volgens het National Snow and Ice Data Center, een onderzoeksinstituut dat verbonden is aan de University of Colorado, neemt het ijs in het Noordpoolgebied gemiddeld met drie procent per 10 jaar af, terwijl in Antarctica het ijs lichtjes toegenomen is met zo'n 0,8 procent per tien jaar.

Waarom dat zo is, is enigszins ingewikkeld. Hoewel de algemene trend in Antarctica wijst op een terugval van het zee-ijs, neemt het ook toe in sommige gebieden. Terwijl de gletsjers op West-Antarctica gesmolten zijn, heeft hevige sneeuwval in Oost-Antarctica en het binnenland van West-Antarctica geleid tot een toename van de ijskappen daar. Volgens gegevens van de NASA weegt de aangroei van die ijskappen zwaarder door dan het verlies door het dunner worden van de gletsjers tussen 1992 en 2008.

Overigens is ook het feit dat het meer sneeuwt op de Zuidpool, een gevolg van de opwarming van de aard. Hoe warmer het is, hoe meer vocht de lucht kan bevatten, en als er meer vocht is, valt er ook meer sneeuw.

Over het algemeen is Antarctica meer immuun voor de opwarming van de aarde dan de rest van de wereld. Zeestromingen en winden hebben er de neiging om ongehinderd rond het continent te draaien van west naar oost, en dat werkt als een barricade tegen het warmere water en de warmere lucht in het noorden.

Het Noordpoolgebied heeft zo'n beschermend "schild" niet. Warmer water vanuit het zuiden vloeit het Noordpoolgebied binnen, en verhindert dat er zee-ijs gevormd wordt.

Antarctica reageert dus veel minder op de opwarming dan de Noordpool, en de hoeveelheid zee-ijs aan de beide polen fluctueert sterk, maar toch bereikte in februari de hoeveelheid zee-ijs zowel aan de Zuidpool als op de Noordpool een recorddiepte (zie tweet onderaan).