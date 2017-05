In tegenstelling tot inheemse wespensoorten, vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de ingang van een kast. "En als deze kast voldoende verzwakt is, zal de Aziatische hoornaar het niet nalaten om ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar nakomelingen mee te voeden", zegt Dries Laget (Honeybee Valley/UGent). "Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden."

In november 2016 werd in ons land een eerste nest aangetroffen en vernietigd in Guignies (Brunehaut), in de provincie Henegouwen. De soort vormt niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar kan ook een probleem worden voor de inheemse bestuivers, zoals zweefvliegen, solitaire bijen, muggen en andere insecten die bestuivingsdiensten leveren. Ze staat daarom op de Europese lijst van te bestrijden exoten. Om de verspreiding tegen te gaan of in te dammen, moeten de nesten verdelgd worden, maar dat is specialistenwerk.

"Zeventig procent van de nesten bevinden zich in bomen op een hoogte van meer dan 10 meter", zegt onderzoeker Tim Adriaens (INBO). "Het bestrijden kan ook maar 's avonds, wanneer alle werksters binnen zijn."

Hoornaars worden verdelgd door onder druk insecticide in het nest te spuiten. Het behandelde nest wordt dan verwijderd en verbrand. Omdat de soort niet bij huizen voorkomt, ligt het inschakelen van de brandweer moeilijk. "De kunst is het nest te vinden. Hiervoor vragen we imkers en natuurliefhebbers alert te zijn". Preventief hoornaren afvangen heeft geen enkel effect op de populatieopbouw.