“Biosimilars zijn vergelijkbaar met generische medicijnen, producten waarvan het patent vervallen is en die mogen worden nagemaakt,” zegt oncoloog Marc Peeters van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Maar generische medicijnen hebben een chemische samenstelling, terwijl biosimilars gebruikt worden in biotherapie. Sinds een jaar of tien wordt kanker vaak bestreden met medicijnen die ontwikkeld worden uit levende cellen. Die nieuwe generatie kankermedicijnen werkt heel doelgericht in op kankercellen. Maar ze zijn ook veel complexer – en dus duurder – om te maken.”

Daarom wordt er nu geprobeerd om goedkopere versies te ontwikkelen. Die zijn in de praktijk vaak wat vereenvoudigd. Er is dan ook wel wat discussie of ze even effectief zijn. Maar, zegt oncoloog Marc Peeters: “We moeten realistisch zijn. De laatste jaren zijn we in de kankergeneeskunde overspoeld met nieuwe medicijnen die handenvol geld kosten. We botsen op de limieten van wat economisch haalbaar is. Daarom kunnen biosimilars wel degelijk een rol spelen, op voorwaarde dat we voldoende kwaliteitsgaranties inbouwen: ze moeten natuurlijk wel werken, en veilig zijn.” Daarvoor is een grondige regulering nodig.

Biosimilars bieden dan kansen om dure therapieën beschikbaar te maken in armere landen. Maar ook hier kunnen ze kankertherapieën op termijn goedkoper maken. En er kunnen ook biosimilars ontwikkeld worden voor andere ziekten, zoals diabetes of bepaalde autoimmuunziekten.