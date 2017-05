Mogelijk houdt ook haar dood verband met de vervuiling en was Lulu te verzwakt om zich nog te kunnen bevrijden nadat ze verstrikt was geraakt in de vislijnen. Dat is namelijk een doodsoorzaak die zelden voorkomt bij orka's, aldus Brownlow.

Wetenschappers wijzen erop dat de hoeveelheid pcb's in het leefmilieu aan het dalen is, maar dat er nog een lange weg te gaan is. "Het duurt gewoon heel lang voor ze verdwijnen. Over het algemeen gaan we in de goede richting, maar het gaat nog vele jaren duren voor we op het punt komen dat ze volledig weg zullen zijn", zegt professor Ian Bowd.