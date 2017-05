"Het is niet gewoon toeval", zegt Stephens over de resultaten. "We zien hier wel degelijk een effect." Hoe dat effect juist werkt, hebben de onderzoekers niet kunnen vaststellen. Ze hebben onderzocht of het vloeken een vecht-of-vluchtreactie veroorzaakt in het lichaam, een automatisch verdedigingsmechanisme. Maar dat bleek niet het geval, zo was er bijvoorbeeld geen verhoogde hartslag.

"We hebben een effect, maar geen duidelijke verklaring. Meer onderzoek is nodig om uit te zoeken waarom het lichaam meer kracht kan produceren", zegt Stephens. "Misschien is het gewoon de algemene ongeremdheid. Vloeken maakt je losser, onvoorzichtiger en meer ontspannen. Het voordeel zou daarvan kunnen komen."

"We zijn niet zomaar mensen iets aan het vertellen dat ze al weten, maar we proberen dat op een systematische en objectieve wijze te verifiëren. Ik denk dat mensen op een instinctieve wijze naar vloekwoorden grijpen als ze pijn voelen en als ze op zoek zijn naar een extra boost in hun prestatie."