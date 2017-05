De Body Mass Index (BMI) werd in de 19e eeuw ontwikkeld door de Gentse professor Alphonse Quetelet en wordt sinds jaar en dag wereldwijd gebruikt als een graadmeter om te bepalen hoe gezond je gewicht is. Eenvoudig zelf te berekenen: je deelt je gewicht (in kilogram) door het kwadraat van je lichaamslengte (in meter). De uitkomst bepaalt in welke categorie van gezond of ongezond gewicht je valt.

< 18,5: ondergewicht

18,5 - 24,9: normaal gewicht

25 - 29,9: lichte obesitas

30 - 34,9: matige obesitas

35 - 39,9: ernstige obesitas

> 40: morbide obesitas