De relatieve groei van religies is sterk gebonden aan geografische verschillen. Zo is het aantal niet-gelovigen erg groot in regio's met een verouderende bevolking en een kleinere vruchtbaarheid zoals Europa, Noord-Amerika, Japan en China. Het grootste aantal niet-gelovigen is overigens te vinden in Azië. Religies in ontwikkelingslanden, waar de vruchtbaarheid groot is en de kindersterfte afneemt, zullen daarentegen een grotere groei kennen.

Zo is de toename van het aantal christenen en moslims de komende decennia vooral te situeren in Sub-Sahara-Afrika. Daar zal het aandeel van de christenen groeien van 26 tot 42 procent van de bevolking, het aandeel van de moslims neemt toe van 16 tot 27 procent. In ander continenten zal het aandeel christenen of moslims daarentegen gelijk blijven of afnemen.