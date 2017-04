Door de NMP-cellen in een petrischaaltje in het labo te manipuleren, konden de onderzoekers het mechanisme reconstrueren dat de cellen reguleert, en een mathematisch model opstellen dat verklaart hoe de NMP's de juiste hoeveelheden cellen produceren voor het ruggenmerg en de spieren en skelet.

"Om de ontwikkeling van het embryo probleemloos te laten verlopen, moeten de NMP's de juiste types van cellen maken, en het juiste aantal ervan op het juiste ogenblik. Begrijpen hoe cellen zoals de NMP's "beslissingen" nemen, is dan ook essentieel om de embryonale ontwikkeling te kunnen begrijpen. Single cell profiling-technieken zoals degene die we in onze studie gebruikt hebben, geven ons een inzicht zoals nooit tevoren in dit probleem, en bieden een nieuw en fascinerend beeld van hoe embryo's de verschillende weefsels produceren waaruit volwassenen bestaan", zei dokter James Briscoe op de website van het Francis Crick Institute. Briscoe leidde het onderzoek vanuit dat instituut.

"Het verbeteren van ons inzicht in de NMP's beantwoordt niet alleen een belangrijk vraag in verband met de ontwikkelingsbiologie, maar het is ook zeer beloftevol in verband met regeneratieve geneeskunde. Het brengt ons een stap dichter bij het punt waarop we weefsel van patiënten met ziekten die hun spieren en motorische neuronen aantasten, kunnen gebruiken om de oorzaken en de voortgang van die ziekten te bestuderen. Dat we in staat zijn cellen te kweken in het laboratorium die zeer goed gelijken op de cellen in het lichaam is daar cruciaal voor", zei dokter Mina Gouti van het Max-Delbrück Center, de eerste auteur van de studie.

Het gaat dan om motor neuro ziekten, een reeks degeneratieve ziekten die het zenuwstelsel aantasten door de motorische zenuwcellen te vernietigen. Er zijn verschillende soorten motor neuron ziekten, waaronder primaire laterale sclerose, spinale musculaire atrofie en amyotrofische laterale sclerose (ALS), ook bekend als de ziekte van Lou Gehrig. Daarnaast kan de studie ook helpen bij de studie van een andere groep ziekten, die musculaire dystrofie of spierdystrofie genoemd worden. Het gaat om negen erfelijke spierziekten waarvan Duchenne musculaire dystrofie de meest voorkomende is.