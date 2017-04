Dankzij protontherapie kunnen kwaadaardige tumoren heel gericht worden bestraald, waardoor er dus minder gezond weefsel wordt aangetast. Voor kinderen met kanker of patiënten met een tumor dicht bij belangrijke organen zoals de hersenen, is protontherapie een grote stap vooruit, zegt Karin Haustermans, diensthoofd radiotherapie-oncologie in UZ Leuven. "De volledige dosis straling wordt afgegeven in de tumor. Er is dus geen straling in de gezonde weefsels. Dat is anders dan bij fotonen (de huidige vorm van bestraling, red.), waarbij er wel uitgaande straling is."

Vandaag moeten patiënten voor de behandeling naar Duitsland of Zwitserland reizen, maar over een tweetal jaar moet het dus ook in Leuven kunnen. Geschat wordt dat in België, volgens de huidige standaardindicaties, jaarlijks 150 tot 200 patiënten in aanmerking komen voor protontherapie. Maar dat aantal zal in de toekomst wellicht stijgen.