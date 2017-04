De wetenschappers van het kinderziekenhuis van Philadelphia hebben een systeem ontwikkeld om extreem premature baby’s in leven te houden buiten de baarmoeder. Het is een systeem dat volgens de wetenschappers alle aspecten van een foetus in de buik van de moeder nabootst. De foetus wordt in een artificiële baarmoeder in leven gehouden.

Die artificiële baarmoeder bestaat uit verschillende componenten: een biologische zak gevuld met artificieel vruchtwater en een speciale zuurstofgenerator. Het vruchtwater is water dat in het laboratorium wordt behandeld met speciale zouten. De zuurstofgenerator is een aangepaste versie van het toestel dat wordt gebruikt bij openhartoperaties. De machine pompt zuurstof in het bloed en haalt koolstofdioxide er terug uit.

