Waaraan is Ötzi precies bezweken toen hij ongeveer 5.300 jaar geleden zijn laatste adem uitblies hoog in de Alpen? Sinds de mummie van de wereldberoemde "ijsman" in september 1991 door wandelaars is ontdekt, zoeken wetenschappers naar het antwoord op die vraag.

Antropoloog Frank Rühl van de universiteit van Zürich komt met een nieuwe hypothese op de proppen: Ötzi zou destijds zijn doodgevroren. Daarmee spreekt hij de theorie tegen die stelt dat hij door geweld om het leven kwam. Concreet zou hij met een pijl zijn beschoten waarbij een stenen pijlpunt zich door zijn schouder boorde en hem dodelijk verwondde. Ander onderzoek wijst dan weer op hoofdwonden die mogelijk door slagen met een steen zijn veroorzaakt.