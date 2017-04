Hoe meer mensen op de planeet, hoe groter de vraag naar voedsel. En dan moeten we ons voedingseetpatroon onder de loep nemen. Vooral onze huidige vleesconsumptie is op termijn onhoudbaar, want nefast om bossen te kunnen beschermen, zegt Scientas. We kunnen de wereldbevolking wél van genoeg voedsel voorzien door over te schakelen op een meer vegetarisch of een veganistisch eetpatroon.