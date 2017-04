Tussen de planeten Mars en Jupiter bevindt zich de planetoïdegordel. Een van de vele duizenden hemellichamen in die gordel is voortaan genoemd naar VRT-journalist Tim Trachet. Planetoïde "7013 Trachet" is in september 1988 ontdekt door de intussen overleden Belgische astronoom Henri Debehogne. "Het was een totale verrassing", zegt Trachet. "Ik had het niet verwacht. Het is een blijk van waardering. Weinig mensen krijgen zoiets als ze nog leven, zeker in België."

Het is de Internationale Astronomische Unie die beslist over de naamgeving van ruimtelichamen. Een Nederlandse astronoom die in Uruguay werkt, heeft Trachet voorgedragen en de Unie heeft dat nu uiteindelijk goedgekeurd. Trachet heeft de naamgeving grotendeels te danken aan zijn werk voor het ontkrachten van pseudowetenschap. Hij is een van de bezielers van SKEPP, Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale. En heeft daarover ook meerdere boeken geschreven.

Hoewel Trachet in het verleden vooral over wetenschap heeft geschreven, kennen surfers van Deredactie.be hem misschien van zijn langere reportages over de Eerste Wereldoorlog.