LHS 1140b is een dankbaar onderzoeksvoorwerp voor astronomen omdat de exoplaneet vanuit het standpunt van de aarde eens om de 25 dagen netjes voor haar ster trekt en zo telkens wat licht blokkeert. Hierdoor straalt ze een lichtspectrum uit dat astronomen veel kan leren over de samenstelling en de omstandigheden op de exoplaneet. Zo hebben ze onder meer kunnen vaststellen dat LHS 1140b waarschijnlijk een atmosfeer heeft. Ook dat is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van leven.

Het was de MEarth-faciliteit van de universiteit van Harvard die LHS 1140b voor het eerst heeft gespot. Vervolgens heeft de High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) van het ESO in Chili de exoplaneet nader onderzocht met de eerste veelbelovende resultaten tot gevolg. Morgen verschijnen ze in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

"Dit is de spannendse exoplaneet die ik de afgelopen 10 jaar ben tegengekomen", zegt hoofdauteur Jason Dittmann. "Een beter doelwit voor een van de belangrijkste zoektochten in de wetenschap, die naar tekenen van leven buiten onze aarde, kunnen we ons nauwelijks wensen."

Binnenkort richten NASA en de ESA de Hubble-ruimtelescoop op LHS 1140b. Die kan meer uitsluitsel bieden over de straling die LHS 1140 op de exoplaneet afstuurt. Hierdoor kunnen astronomen haar levensvatbaarheid nader bepalen.