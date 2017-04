Is de ruimte verkennen dan niet gewoon veel te gevaarlijk? "Ik denk van niet", zegt De Winne. "Ik denk dat het vooral interessant is en dat we op die manier veel kennis kunnen verzamelen die de mensheid vooruit helpt. We moeten ook realistisch zijn: op dit moment is een ruimtetuig als Voyager I net voorbij ons zonnestelsel gevlogen. De eerstvolgende ster is miljoenen jaren van ons verwijderd. Op astronomische schaal staan we in onze kinderschoenen."

Eind vorig jaar waarschuwde de beroemde fysicus Stephen Hawking nog niet actief op zoek te gaan naar (intelligent) buitenaards leven omdat het de mens als minderwaardig, zwak en makkelijk te veroveren kan beschouwen. De Winne deelt die mening niet. "Zoeken naar buitenaards leven houdt risico's in", erkent hij. "Maar ik denk dat de voordelen groter zijn dan de nadelen."

"Als een buitenaardse maatschappij zo ver is geëvolueerd dat ze interstellair kan reizen, is de kans groot dat ze zodanig is ontwikkeld dat ze het leven op andere planeten respecteert. Dat doen wij bijvoorbeeld ook als we naar Mars gaan. We proberen zoveel mogelijk zorg te dragen voor die planeet en te vermijden dat we iets beschadigen. Dat is normaal voor een geëvolueerde maatschappij."