Het graf ligt in de Draa Abul Nagaa necropool, in de buurt van het openluchtmuseum van Luxor en de Vallei der Koningen.

Het behoorde vermoedelijk toe aan Userhat, een magistraat die de titel "rechter van de stad" droeg, uit de beroemde 18e dynastie (1550-1298 voor Chr.). Tot de 18e dynastie behoorden bekende farao's als Hatsjepsoet, de "ketterse" farao Achnaton, en Toetanchamon.

Enkele eeuwen later werd het graf opnieuw gebruikt om er andere mummies in onder de brengen, onder de 21e dynastie (1077-943 v.C.). Die dynastie is de eerste van wat de Derde Tussenperiode genoemd wordt, een woelige periode in de Egyptische geschiedenis waarin de eenheid van het land onder druk kwam, en zowel conflicten als heerser elkaar in een snel tempo opvolgden.

Naast de mummies en de sarcofagen zijn er in het graf ook talloze grafgiften gevonden, onder meer een hele reeks vaasjes en meer dan duizend kleine beeldjes, zogenoemde oesjabtis. Die beeldjes, waarvan de naam "antwoorder" betekent, moesten in de plaats van de overledene antwoorden als de overledene werd opgeroepen om werk te verrichten.