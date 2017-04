Als alles goed verlopen is, en de weersomstandigheden overal meegezeten hebben, bestaat de kans dat men een eerste glimp van de waarnemingshorizon kan opvangen, maar het is zelfs dan nog lang niet zeker dat er ook een mooie, goede foto uitkomt. Mogelijk zijn daarvoor nog meerdere observatiesessies met de EHT nodig.

Het verbinden van de verschillende telescopen voor de EHT was een technische en technologische uitdaging, en een schoolvoorbeeld van internationale wetenschappelijke samenwerking, en de onderzoekers van het project zijn hoe dan ook al extatisch over het feit dat dat gelukt is.

En zelfs niet al te beste foto's zouden al zeer belangrijk zijn. Die zouden dan het eerste directe bewijs zijn van het bestaan van zwarte gaten, waarvan het bestaan tot nu toe afgeleid is van allerlei indirecte indicaties.

En zelfs een slechte foto zou al voldoende zijn om een aantal theoretische voorspellingen te testen. "Zelfs als de eerste beelden nog flauwtjes en waardeloos zijn, zullen we voor de eerste keer een aantal basisvoorspellingen van de theorie van de zwaartekracht van Albert Einstein kunnen testen in de extreme omgeving van een zwart gat", zo zei radio-astronoom Heino Falcke van de Nederlandse Radboud Universiteit aan IFLScience.

Het bestaan van zwarte gaten is een van de meest fundamentele voorspellingen in de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein die de zwaartekracht beschrijft. Als ze dus inderdaad bestaan, is dat een bevestiging van de theorie, maar dan blijft nog de vraag of de relativiteitstheorie de zwarte gaten op een correcte manier beschrijft. Hebben ze inderdaad een waarnemingshorizon en zijn het inderdaad maar heel simpele objecten die alleen beschreven kunnen worden door hun massa en hun draaibeweging?

Bovendien is het idee dat kwantummechanica en de algemene relativiteit samengesmolten kunnen worden tot één grote, eengemaakte theorie, een basisconcept van de Algemene Relativiteitstheorie. "De plaats om dat te bestuderen, is aan de waarnemingshorizon van een zwart gat", zo zei professor Gopal Narayan van de University of Massachussetts Amherst.

De antwoorden op die vragen hebben fundamentele gevolgen voor onze kijk op de zwaartekracht, en het is dus begrijpelijk dat de astronomen er reikhalzend naar uitkijken. Maar zoals gezegd: voorlopig zullen ze nog geduld moeten hebben.