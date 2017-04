FRB's zijn vreemde uitbarstingen van radio-energie die slechts milliseconden, duizensten van een seconde, duren, maar die toch een miljard keer meer energie bevatten dan om het even wat dat we ooit in onze eigen Melkweg gezien hebben.Ze werden voor het eerst ontdekt door de Parkes Radio Telescope in New South Wales in Australië, zo'n tien jaar geleden.

Het is niet geweten wat de oorzaak is van de FRB's, en zelfs niet waar ze vandaan komen, maar nu is alvast bevestigd dat ze wel degelijk uit het heelal afkomstig zijn.

Dat kan een vreemde conclusie van een onderzoek lijken, maar het heeft wel degelijk belang om te weten dat de FRB's uit de ruimte komen, en niet het gevolg zijn van interferentie van andere instrumenten of apparaten of van de atmosfeer. Zo hebben astronomen van diezelfde Parkes Radio Telescope zich 17 jaar lang het hoofd gebroken over vreemde signalen die perytons genoemd werden, en die uiteindelijk afkomstig bleken te zijn van een microgolfoven in de gebouwen van de telescoop. Die zond de signalen enkel uit als men hem had opgezet, en de deur opendeed om te kijken of de maaltijd al klaar was, voor de oven was afgesprongen.