Een uitzondering in Afrika is de Nijlvallei. Voornamelijk dankzij de Assoendam op de Nijl heeft Egypte een doorgedreven elektrificering kunnen doorvoeren, wat op deze foto uit 2016 duidelijk te zien is. Rechtsboven in het Midden-Oosten is ook Israël duidelijk te zien, de Sinaï-woestijn tussen beide landen is daarentegen geheel in het duister gehuld. (foto: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román, NASA's Goddard Space Flight Center).