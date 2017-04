Een team van onderzoekers van de University of Calgary, de Vrije Universiteit Brussel, Stockholm Universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven, en Swansea University volgde 1.001 Zweedse burgers die allen op pensioen gingen in 2010, op gedurende vijf jaar om de ontwikkeling van hun cognitieve problemen - problemen in verband met het verwerken en onthouden van kennis - in kaart te brengen.

Deze 1.001 mensen konden in drie groepen verdeeld worden: gepensioneerden die continue vrijwilligerswerk uitvoerden (250 mensen), gepensioneerden die sporadisch vrijwilligerswerk uitvoerden (220 mensen), en gepensioneerden die nooit vrijwilligerswerk uitvoerden (531 mensen). De cognitieve gezondheid van de gepensioneerde werknemers werd verschillende keren in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten, doktersdiagnoses, en het gebruik van medicatie.