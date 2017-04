Neen, enige eigendomsrechten of andere juridische aanspraken zult u niet kunnen maken op het stukje aarde. Maar de NASA geeft u wel een gepersonaliseerd adoptiecertificaat van het stukje aarde dat de ruimtevaartorganisatie u - lukraak - via de website toebedeelt. Op dat certificaat staan allerlei wetenschappelijke NASA-data over uw stukje adoptiegrond van zo'n 88 kilometer breed. "Een blik op de aarde die jullie nog nooit hebben gezien", belooft de organisatie.

Op een interactieve map kunt u ook data bekijken van andere locaties over de hele wereld. De meeste beeldgegevens - zoals over de luchtkwaliteit, de toestand van vegetatie of de hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool - zijn beschikbaar binnen enkele uren nadat de satellieten van de NASA over de plaats zijn gepasseerd.

Met de actie #AdoptThePlanet wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de Dag van de Aarde vieren. "Geen planeet is beter bestudeerd dan degene waarop we leven. Onze vloot meet alle aspecten van het milieu die de levens van iedereen op deze wereld raken. De blik van de NASA vanuit de ruimte geeft een perspectief die niet mogelijk is vanop de grond."

De ruimtevaartorganisatie wil dat tegen 22 april alle 64.000 stukjes aarde geadopteerd zijn. Als dat eerder het geval is, worden de stukjes opnieuw verdeeld onder kandidaat-adoptanten zodat iedereen die dat wil, zich kan ontfermen over zijn stukje aarde. Meer informatie vindt u op de website van de NASA.