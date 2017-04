Ben, zoals hij wordt genoemd, is een bijna complete plateosaurus van bijna 5 meter lang uit een groeve bij de Zwitserse stad Frick. In mei 2016 belandde hij in het Museum voor Natuurwetenschappen.

Sindsdien zijn museummedewerkers met engelengeduld zijn 200 botten en botjes aan het uitboren en in elkaar aan het puzzelen. Eind dit jaar, wanneer het museum tien jaar heropening viert, moet het skelet klaar zijn voor de Galerij van de Dinosauriërs. Ben zal er zonder glazen vitrine tentoongesteld worden, wat uitzonderlijk is voor een origineel fossiel.