Tot 22 graden vandaag, zegt het weerbericht. Lente! Zon! Iedereen naar buiten, vitamine D opdoen! Ja, zeggen dermatologen, maar dan wel met de nodige bescherming. Ook al is het nog maar een prille lentezon, dat betekent niet dat je niet je voorzorgen hoeft te nemen.

"We komen net uit de winter, onze huid is nog bleek en heeft nog niet voldoende eigen bescherming opgebouwd. We zijn nu extra gevoelig", zegt dermatoloog Thomas Maselis. Hij is voorzitter van Euromelanoma, een netwerk van dermatologen in 33 landen. Een enquête van Euromelanoma waaruit blijkt dat maar 6 procent van de Belgen zich voldoende beschermt tegen de zon, haalde eerder deze week de pers. "Als we doelbewust in de zon gaan zitten, bijvoorbeeld op het strand, beschermen we ons wél goed, op dagen als vandaag niet. Terwijl het evengoed nodig is."

"Voldoende bescherming", wat is dat dan? Maselis geeft als tips mee: "zoek de schaduw op, ga onder een parasol zitten, draag een hoed met een brede rand, draag lichte kledij, met lange mouwen, zeker als je in de volle zon gaat zitten." En smeren smeren smeren met zonnecrème natuurlijk.