De WMO, de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties, heeft vandaag haar jaarlijks rapport gepubliceerd. Ze schetst daarin een somber beeld van onze planeet. "Het rapport bevestigt dat 2016 het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen was", meldt topman Petteri Taalas in het rapport. De gemiddelde temperatuur is nu 1,1 graden Celsius boven de pre-industriële niveaus.

Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er temperatuurrecords gebroken. Zo was het afgelopen zomer 54° Celsius in Mitribah in Koeweit, 53,9° Celsius in Basra in Irak en 53° Celsius in Delhoran in Iran. Dichter bij huis was het in september 45,4° Celsius in het Spaanse Cordoba.