De Australische tunnelspin is een van de dodelijkste spinnen ter wereld. Het gif zorgt ervoor dat de spieren verkrampen tot uiteindelijk ook het hart verkrampt en stilvalt. Een beet van een mannetjespin kan een kind binnen het kwartier doden. Een beet van een vrouwtjesspin is minder gevaarlijk, maar nog steeds dodelijk. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat het gif ook voordelen biedt. Hun bevindingen zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.