Deze gigantische uitbarstingen hangen samen met een aantal van de grootste veranderingen die in de geschiedenis van de aarde hebben plaatsgevonden. Dat is bijvoorbeeld het geval met de grootste massa-extinctie uit de geschiedenis, de Perm-Trias-massa-extinctie, die zo'n 250 miljoen jaar geleden plaatsvond, toen vulkanen Siberië bedolven onder giftige gassen en gesmolten rotsen, die later de Siberische Trappen zouden vormen.

"Naarmate we terug gaan in de tijd, ontdekken we gebeurtenissen die zeker even groot zijn", zei Richard Ernst in "Nature". Ernst is geoloog aan de Carleton University in Ottawa in Canada, en aan de Tomsk Staatsuniversiteit in Rusland, en hij stond aan het hoofd van de studie. "Dit zijn schitterende, gigantische dingen."

Weten wanneer en waar dergelijke uitbarstingen hebben plaatsgevonden, kan geologen helpen om ertslagen nauwkeurig te lokaliseren, de supercontinenten uit het verleden te reconstrueren, en het ontstaan van de aardkorst beter te begrijpen. Het bestuderen van dit soort vulkanische activiteit kan zelfs nuttige aanwijzingen geven over de geologische geschiedenis van de vroege aarde.

Ernst heeft zijn bevindingen deze maand voorgesteld aan een industrieel consortium dat de studie gefinancierd heeft. Hij hoopt tegen het einde van de jaar de gegevens te publiceren, in de vorm van een kaart van de Commission de la carte géologique du monde van de UNESCO in Parijs.

"Dit wordt waarschijnlijk de toonaangevende database op dit gebied voor de volgende tien jaar", zei Mike Coffin, een mariene geofysicus aan de University of Tasmania in Hobart in Australië.