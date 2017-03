"Waarom de reuzenpanda zo'n opvallend kleurenpatroon heeft, is een probleem waarover biologen zich al lang het hoofd breken, en dat moeilijk aan te pakken was, omdat nagenoeg geen enkel ander zoogdier er zo uitziet, wat het moeilijk maakt om analogieën te maken", zo zei professor Tim Caro in een verklaring. Caro is professor bij het Departement of Wildlife, Fish & Conservation Biology aan de University of California, Davis, en de belangrijkste auteur van de studie over de kleur van de panda's.

Voor hun onderzoek bekeken Caro en zijn collega's foto's van panda's en van 195 andere soorten vleeseters, waaronder ook 39 ondersoorten van beren. De panda behoort immers tot de carnivoren, de vleeseters, maar is in de loop van zijn evolutie overgeschakeld op planten en eet nu bijna uitsluitend bamboe.

Vervolgens verdeelden ze het lichaam van de dieren in verschillende gebieden, noteerden de kleur van elk van die gebieden, en vergeleken die met dezelfde gebieden van het lichaam van de panda. "De doorbraak in de studie kwam er door elk stuk van het lichaam als een apart gebied te behandelen", zei professor Caro.

Het team probeerde ook de donker gekleurde behaarde gebieden te koppelen aan verschillende ecologische en gedragsvariabelen, om zo hun doel te achterhalen.

Na vele vergelijkingen te hebben gemaakt, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de witte delen van de reuzenpanda -zijn gezicht, nek, buik en romp - helpen om zich te verbergen in de sneeuw. De zwarte voor- en achterpoten daarentegen, helpen om zich te verbergen in de schaduw.

De zwart-witte kleur van de panda lijkt geen rol te spelen bij het regelen van de lichaamstemperatuur, dus dat kon men al uitsluiten, en het gaat ook niet om vormvervaging of disruptieve camouflage, een vorm van camouflage waarbij het kleurenpatroon van de dieren maakt dat hun contouren moeilijk herkend kunnen worden.