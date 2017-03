"Een halo of lichtkring rond de zon ontstaat wanneer het licht van de zon gebroken en weerkaatst wordt door hoge bewolking. Dat soort wolken bestaat uit ijskristalletjes, die heel symmetrisch zijn gerangschikt. Dat gebroken licht verschijnt daardoor als regenboogkleurige vlekken aan de hemel", legt Deboosere ons uit. "Niet in een typische boogvorm, zoals de klassieke regenboog, maar eerder in afzonderlijke vlekken of een cirkel rond de zon."

Het verschijnsel lijkt dat opvallend, maar is zeker niet uitzonderlijk, benadrukt Deboosere. "Ik heb vandaag verschillende meldingen gekregen van mensen in het Gentse een soortgelijk fenomeen, nl. een circumzenithale boog, gespot hadden. Maar aandachtige waarnemers kunnen haloverschijnselen gemiddeld om de drie dagen spotten. Als je echt goed kijkt, dan kan je vaak zo'n lichtverschijnselen waarnemen in dunne hoge bewolking rond de zon. Die weerfenomenen kan je het hele jaar door zien, maar gemiddeld iets vaker in het voorjaar, omdat het samenhangt met die typische hoge wolkensluiers", besluit Deboosere.