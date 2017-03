Op 5 maart nam de Operational Land Imager (OLI) camera op de Landsat 8-satelliet een aantal beelden in natuurlijke kleuren van water, zee-ijs en fytoplankton. Fytoplankton, ook micro-algen genoemd, is plankton dat aan fotosynthese doet, en in het geval van groene algen, daarvoor chlorofyl gebruikt, dezelfde groene stof die ook in planten zit.

De groene vlekken zijn zo groot dat ze dus vanuit de ruimte kunnen worden waargenomen, en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de beelden nu vrijgegeven.

Jan Lieser, een specialist in marien ijs van het Australische Antarctic Climate and Ecosystem Cooperative Research Center zegt op de NASA-website dat de groene kleur volgens haar veroorzaakt wordt door fytoplankton op het wateroppervlak, dat het zee-ijs gekleurd heeft. Het lijkt er op dat deze late algenbloei vastgeraakt is in het papperige, pas gevormde zee-ijs, dat daardoor een groene kleur heeft gekregen. Het is niet duidelijk of de algen op het ijs zitten, er onder of er in vast zitten.

Die microscopische mariene algen floreren normaal gezien in de wateren rond Antarctica in de zuidelijke lente en zomer, van oktober tot maart, als de rand van het zee-ijs zich terugtrekt en er volop zonlicht is. Maar wetenschappers hebben al eerder vastgesteld dat, als de omstandigheden goed zijn, de algen ook in de herfst kunnen groeien.

Lieser en haar collega's stelden eerder op satellietbeelden ook al een dergelijke late algenbloei vast in 2012, voor de Princess Astrid kust in het oosten van Antarctica. Het ging toen om een vlek van 200 kilometer lang en 100 kilometer breed, die eind februari en begin maart opdook. De late algenbloeien rondom het continent werden later bevestigd door metingen vanop een onderzoeksschip, dat vaststelde dat de algen niet vrij in het water rond dreven maar op het zee-ijs groeiden of er in zaten.

En in 2015, en nu ook opnieuw, dook het fytoplankton ook op in Terra Nova Bay, net ten zuiden van Granite Harbour, waarvan de NASA nu beelden heeft.