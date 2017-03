Een moeder van een tienerdochter getuigt daarover in "Hautekiet". "Toen mijn dochter ongeveer 15,5 jaar was, is het begonnen. Ze at sowieso al vegetarisch. Terwijl wij eigenlijk thuis vanalles eten. Ze begon te stoppen met snoepen, ze dronk niets meer van frisdrank, van suikers. In het begin ben je trots, maar uiteindelijk werd ze echt heel mager. We dachten dat "is normaal", tot vrienden opmerkingen maakten. Toen zijn we in actie geschoten want dit was niet meer gezond. Ze eet graag gezond, daar is niets op tegen maar het werd obsessioneel." De moeder benadrukte dat haar dochter vaak op "het internet zat" -op voedselblogs onder meer- voor inspiratie.

Het meisje is in therapie gegaan bij een therapeute die zelf een eetstoornis heeft gehad. "Ze had een tekort aan allerlei vitamines", zegt de moeder. Het gaat nu wel goed met haar.

"De échte kennis is dikwijls een beetje zoek", vertelt Vandeputte. "De maatschappij is fel in kramp gegaan als het over eten gaat. Er zijn heel veel goeroes die van alle kanten de waarheid in pacht hebben."