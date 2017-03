Het team is ook van plan om gelijkaardige kunstmatige embryo's te creëren met menselijke stamcellen. Zernicka-Goetz en haar team is er onlangs als eerste in geslaagd normale menselijke embryo's 13 dagen in leven te houden in het laboratorium.

Het feit dat het team voor de kunstmatige menselijke embryo's stamcellen zou gebruiken in plaats van te vertrekken vanuit een bevrucht ei, kan maken dat men het tekort aan menselijke embryo's voor onderzoek kan omzeilen. Momenteel worden embryo's voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld uit eicellen die door IVF-instellingen gedoneerd worden, en is er een tekort aan, terwijl embryonale stamcellen gekweekt kunnen worden en er daaraan geen gebrek is.

Bovendien gelden er beperkingen op experimenten met menselijke embryo's, in het Verenigd Koninkrijk zijn die bijvoorbeeld beperkt tot de eerste 14 dagen van de ontwikkeling. Voor de kunstmatige embryo's zouden die beperkingen mogelijk niet gelden.

Een probleem is wel dat men nog niet weet hoe men trofoblasten, de tweede soort stamcellen die men nodig heeft, uit menselijke embryo's kan oogsten.

"We zijn zeer optimistisch dat dit ons zal toelaten om de belangrijkste gebeurtenissen in deze cruciale fase van de menselijke ontwikkeling te bestuderen, zonder dat we moeten werken op echte embryo's", zei Zernicka-Goetz aan The Guardian. "Weten hoe de ontwikkeling normaal verloopt, zal ons toelaten te begrijpen waarom het zo vaak mis gaat."

Nick Macklon, een professor verloskunde en gynaecologie aan de University of Southhampton, is het er mee eens dat het onderzoek nieuwe inzichten kan opleveren die kunnen helpen om het aantal misvallen in de toekomst te verminderen. "Als ze er in slagen dit te bereiken met menselijke embryo's, ben ik er zeker van dat we meer zullen te weten komen over waarom de vroege ontwikkeling van embryo's mis gaat en waarom sommige embryo's zich niet innestelen", zei hij. "Dit is erg indrukwekkend en belangrijk werk."

"Ik kijk er naar als naar een wonder van de natuur, en tegelijk probeer ik het proces te begrijpen", zei Zernicka-Goetz in The Guardian. "Het is ongelooflijk mooi dat we de krachten kunnen beginnen te begrijpen die de zelf-organisatie teweegbrengen in de vroegste stadia van de ontwikkeling."

De studie van Magdalena Zernicka-Goetz en haar team is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift "Science"