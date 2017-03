Vol trots heeft NASA vorige week de ontdekking van liefst 7 aardachtige exoplaneten rond de ster TRAPPIST-1 bekendgemaakt. Meteen rees de vraag of die planeten levensvormen kennen gezien ze zich grotendeels in de zogenoemde leefbare zone rond hun ster bevinden waar water in vloeibare toestand kan voorkomen.

Hoewel het wachten is op meer onderzoek om die vraag te beantwoorden, lijkt een ding nu al duidelijk: als de exoplaneten al leven herbergen, dan is dat waarschijnlijk niet intelligent. Dat suggereert althans onderzoek dat SETI vorig jaar heeft uitgevoerd. Toen was al bekend dat zich zeker 3 aardachtige planeten in een baan rond TRAPPIST-1 bevinden.