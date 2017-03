Het team van professor Bennett berekende de kosten om een aantal uitgestorven dieren (waaronder de Lord Howe-duif, de Waitomo-kikker en de kleine bosmoa) terug te brengen in Nieuw-Zeeland en in het Australische New South Wales en keek daarna hoeveel bedreigde diersoorten met dat geld gered zouden kunnen worden.

De conclusie: voor het kostenplaatje van 11 uitgestorven diersoorten in Nieuw-Zeeland, zouden er 31 bedreigde soorten gered kunnen worden. In Australië zijn de cijfers zelfs nog opvallender. Om vijf uitgestorven soorten daar opnieuw tot leven te wekken, zouden maar liefst 42 andere soorten hun ondergang tegemoet gaan. Op heel lokaal vlak zal de biodiversiteit dus misschien wel toenemen, maar wanneer het globale plaatje bekeken wordt, is er alleen maar een verlies te constateren.

Ter verduidelijking: het gaat hier enkel om een schatting. De onderzoekers vrezen dat het werkelijke kostenplaatje nog ettelijke malen hoger ligt. "Als we het risico op mislukking en de kosten die gepaard gaan met de oprichting van een levensvatbare kolonie meerekenen, zou de raming waarschijnlijk aanzienlijk hoger uitvallen", verklaart onderzoeker Hugh Possingham.