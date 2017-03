Volgens de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte is het chloorwater er de oorzaak van dat je sneller moet. "Ik denk dat iedereen in het zwembad plast", zei ook Michael Phelps (foto in tekst) in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012 al. "De chloor neutraliseert de urine, erg is het dus niet."

Volgens de onderzoekers kan hun test in de toekomst mogelijk gebruikt worden om te controleren of het urinepeil in een zwembad op een hygiënisch aanvaardbaar peil ligt.