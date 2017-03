In de vooravond van donderdag 16 februari merkten inwoners van het zuideoostelijk deel van Bangalore grote rookpluimen op, die opstegen in de lucht. De rook bleek afkomstig van het midden van het Bellandurmeer, met 3,6 vierkante kilometer oppervlakte het grootste meer van de stad. Het onmogelijke bleek gebeurd te zijn, het meer stond in brand, en de brandweer vroeg zich af hoe je een brand in water uit krijgt.

Het vuur bleef zo'n 12 uur branden en veroorzaakte een irriterende rook. Nadat het vuur was uitgegaan, bleef er een sinistere, grote donkere vlek achter in het midden van het meer.

En het was overigens niet de eerste keer dat het meer vuur had gevat: ook in mei 2015 was dat al het geval. Een paar dagen later kwam het meer opnieuw in het nieuws, omdat het bedekt was met een sneeuwachtige, witte schuimlaag, die opvloog in de wind en de bruggen, wegen en voorbijgangers in de buurt bedekte.

Het schuim was het gevolg van chemisch afval dat in het meer gedumpt was, en het was giftig genoeg om de huid te irriteren, de verf van auto's te beschadigen en hun ruiten aan te tasten, en om de erge ademhalingsproblemen die de bewoners al jaren teisteren, nog erger te maken. Het gif in de meren verspreidt zich ook in de lucht, en de laatste jaren is het aantal inwoners met ademhalingsproblemen, vooral kinderen, dramatisch gestegen.

En het schuim verspreidde zich door de kanalen tussen de verschillende meren in en rond Bangalore, zodat ook het op een na grootste meer, het Varthurmeer bedekt geraakte, en het verspreidde een vreselijke stank.