Niet iedereen is echter overtuigd door de nieuwe studie. Tanja Bosak, een geobioloog aan het Massachusetts Institute of Technology, zei dat de auteurs van de studie niet beschikken over een aantal van de belangrijkste bewijzen voor hun beweringen.

Een eerste opmerking die ze heeft, is dat de auteurs geen foto's van de site waar ze de fossielen gevonden hebben, in hun studie hebben opgenomen, of een gedetailleerde verklaring van de geologische omgeving waar ze vandaan komen. "Dit is het allereerste ding dat we onze studenten vertellen, kijk naar de context en geef de context mee, en interpreteer de context heel voorzichtig", zo zei ze aan The Washington Post. "Want als de context niet goed zit, dan heeft al de rest wat je doet geen belang."

Andere onderzoekers zeggen dat deze studie valt onder de categorie van "buitengewone beweringen", die "buitengewone bewijzen vereisen". Nicola McLoughlin van de Rhodes University in Zuid-Afrika zei aan de BBC dat het wetenschappelijk onderzoek in de studie wel grondig is, maar niet voldoende om te bewijzen dat de structuren een biologische oorsprong hebben. Volgens haar zijn de filamenten en de buisjes in de rotsen ook veel eenvoudiger dan de microbiologische structuren die men aantreft rond hedendaagse hydrothermale bronnen. "De morfologie van deze vermeende ijzer-oxiderende filamenten uit het noorden van Canada is niet overtuigend", zo zei ze.

Geobiologe Tanja Boesak is ook sceptisch over de opgegeven minimale ouderdom voor de fossielen. De Nuvvuagittuq-gordel bestaat uit metamorfe rots, steen die opgewarmd is, ineen gedrukt en vervormd door processen diep in de aarde. De gordel wordt ook doorsneden door aders van magmatische of vulkanische rots die tijdens dit proces in de sedimenten is binnengedrongen, wat men een intrusiegesteente noemt.

Dodd en zijn collega's hebben hun schattingen van de jongste ouderdom verkrijgen door zirkoonkristallen uit de vulkanische rotsen te dateren, waarbij de logica daarachter is dat die intrusies gevormd moeten zijn geworden nadat de fossielen dat deden. Hun oudste schatting, 4,28 miljard jaar, komt van een meer omstreden dateringsmethode die het verval van het element samarium in neodymium meet. Bosak zei dat de metamorfe processen die de rotsen ondergaan hebben, betekenen dat de aders waaruit de fossielen komen, veel jonger kunnen zijn.