Duizenden euro's neertellen voor een stukje schimmel? Bij Bonhams in Londen heeft iemand het gedaan. Het ging dan ook niet om zomaar een schimmel, maar wel om een fragment van de schimmel die Fleming in 1928 ontdekte en die in de jaren nadien tot de ontwikkeling van penicilline en de eerste antibiotica zou leiden.

Hoewel culturen wereldwijd al eeuwen natuurlijke antibiotica gebruikten om bacteriën te bestrijden, was Fleming de eerste die de waarde van de schimmel erkende. Volgens sommige schattingen heeft penicilline de levens van zowat 200 miljoen mensen gered, nota bene die van talloze soldaten tijdens WO II voor wie het toen gloednieuwe medicijn als een godsgeschenk kwam.

Fleming zou uiteindelijk de Nobelprijs in de geneeskunde winnen. Bij wijze van visitekaartje maakte hij tal van glazen medaillons met daarin een klein stukje van de schimmel verwerkt. Hij deelde ze uit aan onder meer paus Pius XII, de Queen Mother, Marlene Dietrich, Winston Churchill en Franklin Roosevelt. Het is een van die medaillons die nu is verkocht. Het kleinood heeft 11.875 pond (13.880 euro) opgeleverd.