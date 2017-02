Met de lijst wil de WHO beleidsmakers aansporen om te investeren in nieuwe antibiotica en wetenschappers stimuleren in hun onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Marie-Paule Kieny van de WHO benadrukt dat het vijf voor twaalf is. "De resistentie van antibiotica blijft maar groeien en de behandelingsopties raken uitgeput. Als we het alleen aan de marktkrachten overlaten, zullen we de meest dringende antibiotica niet op tijd ontwikkelen."

Ook Herman Goossens van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen benadrukt het belang van de lijst. "De lijst helpt enerzijds de politici om prioriteiten te stellen en anderzijds diegenen die willen investeren in de zoektocht naar nieuwe antibiotica. De lijst wijst in welke richting de investeringen moeten gaan - zowel in de publieke sector als de private sector - door te zeggen: "Kijk, tegen deze bacteriën moet u absoluut investeren en tegen andere moet u helemaal niet investeren."