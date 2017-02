Uit eerdere testen met het dieet bij mensen was al gebleken dat het de suikerspiegel in het bloed verbetert. De bevindingen van deze experimenten helpen verklaren waarom dat zo is.

Dokter Longo waarschuwde er echter voor dat mensen niet meteen aan het diëten mogen slaan. "Het komt neer op 'probeer dit niet thuis', het is veel gecompliceerder dan mensen beseffen", zo zei hij aan de BBC. Mensen kunnen ernstige gezondheidsproblemen krijgen als ze dit dieet proberen zonder medische begeleiding.

"Dit is mogelijk zeer opwindend nieuws", zei dokter Emiliy Burns van Diabetes UK. "Maar we moeten eerst zien of de resultaten ook opgaan voor mensen, voor we kunnen inschatten wat dit betekent voor mensen met suikerziekte. Mensen met type 1 en type 2 diabetes zouden geweldig veel voordeel hebben bij behandelingen die de cellen die insuline produceren in de pancreas, kunnen herstellen of regenereren."

De studie van dokter Longo en zijn team is gepubliceerd in het tijdschrift "Cell".