Boksen en kanovaren verbruiken nog meer energie in dezelfde tijdspanne, maar ze liggen uiteraard minder voor de hand. Zo trokken in 2015 48 miljoen Amerikanen hun loopschoenen aan, maar slechts 5 miljoen mensen waagden zich in een boksring.

Het lichaam verbruikt uiteraard ook calorieën in rusttoestand, en sommige mensen, vooral zwaardere mensen, verbruiken dan meer calorieën dan anderen. Maar onafgezien van het individuele metabolisme van iedereen, zal een doorgedreven trainingssessie op een fiets of in een zwembad meer opleveren dan een training op een roeimagazine in een gym.