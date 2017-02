Zenuwcellen zenden "scheuten" uit die verbindingen maken met andere zenuwcellen in de hersenen. Een team van het Allen Institute for Brain Science in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington, heeft nu met een nieuwe techniek drie zeer grote zenuwcellen in kaart gebracht, die een uitgebreid netwerk van vertakkingen hebben in heel de hersenen van muizen.

Christof Koch, de voorzitter van het Allen Institute, legde eerder deze maand de techniek van zijn groep uit op de bijeenkomst van het "Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies" initiatief in Bethesda in Maryland. Het nieuws staat in het wetenschappelijk tijdschrift "Nature". Hij toonde hoe het team drie neuronen volgde vanuit een kleine, dunne laag cellen die het claustrum genoemd wordt - een gebied met wijdverspreide verbindingen waarvan Koch aanneemt dat het werkt als de zetel van het bewustzijn bij muizen en mensen.

Al de vertakkingen van een zenuwcel in kaart brengen met conventionele methoden is een enorme opdracht. Onderzoekers spuiten individuele cellen in met een kleurstof, snijden het brein in dunne schijfjes en volgen dan de weg van de gekleurde zenuwcel met de hand. Daarbij slaagt men er slechts zelden in om een zenuwcel te volgen doorheen het gehele brein.

De nieuwe methode van Koch en zijn team is minder invasief en beter aanpasbaar, en bespaart tijd en inspanningen.

Koch en zijn collega's ontwierpen een lijn van muizen waarbij een bepaald middel specifieke genen activeerde in zenuwcellen van het claustrum. Als de onderzoekers de muizen slechts een kleine hoeveelheid van het middel gaven, kregen slechts een handjevol zenuwcellen genoeg van het middel om de genen aan te zetten. Dat gaf als resultaat de productie van een groen fluorescerend proteïne, dat zich verspreidde doorheen de hele zenuwcel. Het team nam vervolgens 10.000 beelden van de dwarsdoorsnede van het brein van de muis, en gebruikte een computerprogramma om een 3D-reconstructie te maken van slechts drie fluorescerende cellen.