In een studie in bioRxiv zeggen de onderzoekers dat ze DNA hebben kunnen halen van de darmbacterie Salmonella enterica uit massagraven in Mexico, die verbonden worden aan een epidemie in de jaren 1540 die tot 80 procent van de inheemse bevolking het leven kostte.

Dat is mogelijk het eerste genetisch bewijs van de ziekteverwekker die de enorme terugval veroorzaakt heeft van de inheemse volkeren in Midden-Amerika na de Europese kolonisatie, zegt Hannes Schroeder, een specialist in oud DNA bij het Statens Naturhistoriske Museum in Kopenhagen. Schroeder, die niet betrokken was bij het onderzoek, noemde het "een supercoole studie" in het wetenschappelijk tijdschrift "Nature".

In de tweede studie, eveneens in bioRxiv, zeggen de onderzoekers dat ze dezelfde stam van Salmonella enterica gevonden hebben in de 800 jaar oude overblijfselen van een jonge vrouw uit Trondheim in Noorwegen. Dat wijst er op dat de ziekte, die nu in Afrika en Azië voorkomt, in de 12e, 13e eeuw in Europa voorkwam, en dus later door de Spaanse veroveraars naar Midden-Amerika kan gebracht zijn.