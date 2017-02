Het verhaal van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica is al langer bekend. Een van de triggers van dat probleem is het overmatige gebruik van antibiotica, zowel bij mensen als bij dieren.

We moeten ons er nog meer van bewust worden, maar er wordt wel al aan gewerkt, klinkt het bij specialisten. "In de dierengeneeskunde bij ons worden almaar meer maatregelen genomen. De laatste jaren is het gebruik van antibiotica bij dieren al met 16 procent gedaald", stelt professor Dewulf. "Dat is een grote stap in de goede richting en we blijven verder dalen."

Dewulf betreurt dan ook dat met de waarschuwing voor de resistente bacteriën vooral de link wordt gelegd met de vleeshandel. "Er wordt gedaan alsof dieren het probleem zijn en het vlees aan de oorsprong ligt van de problematiek. De CPE-bacterie die in 2015 op een partij vlees in België is ontdekt, is bijvoorbeeld voornamelijk een probleem in de menselijke geneeskunde."