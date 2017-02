Gebeurtenissen die we meemaken op een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats, worden bewaard in het episodisch geheugen. Het deel van de hersenen dat instaat voor het episodisch geheugen, is de hippocampus of het zeepaardje. Als daar een stoornis optreedt, noemen we dat amnesie.

Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot amnesie, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, waarbij geleidelijk aan steeds meer geheugenverlies optreedt. Een groot verschil tussen alzheimer en transiënte globale amnesie (TGA) is dat alzheimer sluipend is en TGA plots optreedt. Bovendien moet het geheugenverlies bij TGA na 24 uur volledig verdwenen zijn, terwijl alzheimer ongeneeslijk is.

Bij TGA is de patiënt normaal na enkele uren opnieuw helemaal weer op het niveau van voor de aanval. Toch heeft de patiënt vaak daarna nog angstgevoelens. Dat is niet verwonderlijk: de hippocampus ligt vlak bij de amygdala, een gebied in de hersenen dat een grote rol speelt bij emoties. En het episodisch geheugen en emotie zijn nauw met elkaar verbonden, dat is al langer bekend.