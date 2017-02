In 2015 werd in ons land de gevaarlijke CPE-bacterie gevonden in een bereiding van varkensvlees, zo schrijft De Standaard. Die bacterie is gevaarlijk want ze is bestand tegen antibiotica. "Op zich is het niet gevaarlijk om dat vlees op te eten waar die bacterie in zit", verduidelijkt Herman Goossens, professor microbiologie (Universiteit Antwerpen). "Die bacterie gaat zich gewoon in onze darmen nestelen en zal daar op een bepaald ogenblik ook verdwijnen. Maar die bacterie kan ook een infectie veroorzaken. En dan wordt het zeer moeilijk om die infectie te bestrijden."