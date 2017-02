Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan, denkt u? U slikt toch geregeld vitamines? De voordelen van fruit en groenten zijn niet te vatten in een potje, zeggen de onderzoekers.

"Het is het totaalpakket van heilzame voedingsstoffen in groenten en fruit dat goed is voor de gezondheid", aldus Aune. "Anti-oxidanten in pilletjesvorm of vitaminesupplementen verminderen het risico op ziektes niet, zo heeft onderzoek aangetoond."

"Meer onderzoek is nodig", geeft Aune toe, "maar deze studie toont aan dat een hoge inname van fruit en groenten enorme gezondheidsvoordelen biedt. We moeten proberen om ze meer in ons voedingspatroon te integreren." Het onderzoek is gepubliceerd in de International Journal of Epidemiology.