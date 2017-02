Nog was de zoektocht van wetenschappers niet voorbij, gaat Mollet voort. "Hierna gingen ze op zoek naar rotsplaneten binnen de zogenoemde leefbare zone rond een ster. Enkel daar kan water in vloeibare vorm voorkomen, een bijkomende voorwaarde voor leven."

"In ons zonnestelsel bevinden de aarde en mars zich in die leefbare zone. Lange tijd dachten we dat dit uitzonderlijk was. Maar kijk: nu heeft NASA liefst 7 aardachtige exoplaneten rond een ster ontdekt, waarvan al zeker 3 in de leefbare zone."

Toch neemt Mollet het woord "doorbraak" gezien deze lange voorgeschiedenis niet in de mond. "Een doorbraak zou betekenen dat NASA met iets onverwachts komt, maar verrassend is dit niet. NASA heeft het warm water niet uitgevonden, maar heeft het op de juiste temperatuur gebracht."