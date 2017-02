Wat astronomen wereldwijd vermoedden, heeft NASA op een persconferentie bevestigd: rond de koele dwergster TRAPPIST-1 bevinden zich niet 3, maar liefst 7 aardachtige planeten. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie maakte dat nieuws vanavond op een persconferentie in Washington bekend.

Het is de Belgische astronoom Michael Gillon die de 4 bijkomende planeten samen met zijn team heeft ontdekt nadat hij de eerste 3 planeten al vorig jaar had waargenomen. Hij gebruikte hiervoor de TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope of TRAPPIST in Chili, vandaar de naam van de ster. Die naam is overigens een knipoog naar België want Gillon is verbonden aan de universiteit van Luik.

Alle planeten rond TRAPPIST-1 zijn zogenoemde exoplaneten of planeten buiten ons zonnestelsel. De ster bevindt zich immers op een afstand van 39,5 lichtjaren. In astronomische termen is dat dichtbij, hoewel het met de huidige technologie nog steeds zowat 44 miljoen jaar zou duren om de ster te bereiken.