Mullie is dan ook eerder te vinden voor een langduriger initiatief als één veggiedag per week. "Studies tonen aan dat er weinig verschil is tussen vegetarisme en weinig vlees eten. Er is wel een groot verschil tussen weinig vlees eten of vegetarisme en veel vlees eten. Ik vrees dat een initiatief als "Dagen zonder vlees" de gemotiveerden motiveert maar dat je de mensen die je moet bereiken - in dit geval de grote carnivoren - niet bereikt."

Als we verder dan die 40 dagen gaan kijken, zijn er wel veel voordelen aan vegetarisme (of weinig vlees eten) op lange termijn. "Vegetariërs hebben minder kans op hart- en vaatziekten, minder kans op diabetes en het risico op een aantal kankers daalt." Nadelen zijn er weinig. "Je moet enkel zorgen dat je genoeg ijzer en eiwitten opneemt."

"En - als we even buiten het menselijke lichaam stappen - is het ook veel beter voor onze planeet. Vlees is nefast voor de duurzame ontwikkeling. "Als 11 miljoen mensen een dag per week geen vlees eten, heeft dat een groter effect dan als een paar duizend mensen één maand geen vlees eten."