Nog een zekerheid: vrouwen blijven het beter doen dan mannen, in alle landen. De hoogste levensverwachting voor vrouwen, na Zuid-Korea, vinden we in Frankrijk, Japan, Spanje en Zwitserland. Vrouwen daar zullen er in 2030 een levensverwachting hebben van bijna 88 jaar. Bij de mannen wordt de top vijf aangevuld door Australië, Zwitserland, Canada en Nederland, met een levensverwachting van bijna 84.

Dat is een groot verschil met de landen onderaan de lijst. De levensverwachting voor vrouwen in Macedonië zal in 2030 bijna 78 jaar zijn, voor Servische mannen is dat ongeveer 73 jaar. De verschillen kunnen te wijten zijn aan genetische factoren, vermoeden de onderzoekers, maar sociale en omgevingsfactoren hebben hoogstwaarschijnlijk nog een grotere invloed.